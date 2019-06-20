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Новости. Общество
16:45, 20 Июня 2019
фото: Столица на Онего

ФОТО: Жильцы дома в Петрозаводске дважды получили деньги для благоустройства своего двора

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Ирина Мирошник проконтролировала ход ремонтных работ во дворе дома №61 по Первомайскому проспекту, который дважды стал победителем программы "Формирование комфортной городской среды".

В четверг, 20 июня, глава Петрозаводска провела выездное совещание на Первомайском проспекте. Старшая дома №61 Александра Яковлева рассказала главе города, что они уже второй раз становятся победителями программы "Городская комфортная среда".


фото Столица на Онего

"Первый раз выиграли в 2017 году, - сказала Александра Яковлева, - но тогда мы не совсем правильно рассчитали смету по ремонту асфальта и на выделенные деньги выполнили только один вид работ – поставили детскую площадку, а решение проблем с асфальтированием двора и ливневкой решили оставить на следующий раз".


Столица на Онего

По словам старшей по дому, чтобы реализовать свои планы по благоустройству, они приняли участие в программе и в 2018 году, но тогда не смогли набрать нужное количество баллов.
"А в этом году победили, - сказала активная жительница дома. - Теперь на выделенные средства - 830 тысяч рублей сделаем отмостку, водостоки, а то вода заливалась даже в подъезды. Заасфальтируем еще двор и сделаем небольшую парковку на 7 машин, чтобы водители на газоны не заезжали".


Столица на Онего

Ирина Мирошник обратила внимание на высокие колодцы во дворе и поинтересовалась у подрядчика, сможет ли он справиться с этой задачей и уложить асфальт ровно.

Представитель компании-подрядчика "ОнегоДорСтрой" Игорь Пухов признался, что справиться с высотой колодца удастся, но не полностью, так как канализационные люки сооружены с использованием балок и камер.

"Что-то выровняем, но самый высокий колодец будет холмиком, вода будет уходить по бордюрам, - пояснил Игорь Пухов. - Всеработы планируем завершить к 31 июля"

В ходе встречи у дома большое количество жильцов обратились к Ирине Мирошник с различными просьбами и жалобами, которые были записаны и по которым глава города обещала разобраться.

Напомним, что по программе "Формирование комфортной городской среды-2019" предполагается отремонтировать 35 городских территорий. Для реализации программы бюджету Петрозаводского городского округа выделено из федерального бюджета 55 млн рублей. В рамках благоустройства проводится асфальтирование дворовых территорий, подъезды к домам, обустройство парковочных мест, зон отдыха - игровых площадок, формируются газоны, клумбы.

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Комментарии

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Американец
2019-06-20 17:11:18
теперь по вашему они должны их вернуть?
Гость
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