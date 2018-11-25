ФОТО: Житель Петрозаводска упал в трубу в центре города

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По неизвестным причинам мужчина взобрался на крышу многоэтажки в центре Петрозаводска и рухнул в огромную трубу.
ЧП произошло в ночь с 23 на 24 ноября на углу домов по ул. Куйбышева, 19 и пр. Ленина, 4.
В три часа ночи мужчина поднялся по лестнице на крышу здания и упал в шахту. Об этом сообщает МЧС по Карелии.
На место выехали оперативные службы. Чтобы обеспечить пострадавшему доступ кислорода и затем достать его из трубы, спасателям пришлось разрушить кирпичную кладку.
Человек был извелечен из трубы и передан в руки полиции.
На месте работали МЧС, скорая помощь и сотрудники МВД.
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