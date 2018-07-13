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Новости. От читателей
11:25, 13 Июля 2018

ФОТО: Житель поселка Карелии обвинил магазин и кафе в загрязнении водоохранной зоны

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В Пряжинском районе, по словам местного жителя, "бизнес кафе и магазина растет так же быстро, как и свалка неподалеку от нерестовой реки Тулемайоки".

В редакцию "Столицы на Онего" житель деревни Колатсельга Пряжинского района прислал фото, на которых запечатлел свалку мусора в водоохранной зоне, всего в 350 метрах от озера Тулмозеро.

"Много лет в полутора километрах от деревни Колатсельга располагалась свалка, на которую местные жители вывозили свои бытовые отходы, - написал автор фото, - от несанкционированной свалки до берега озера Тулмозера и реки Тулемайоки всего 370 метров, соответственно свалка находится в водоохранной зоне, которая для озера Тулмозера составляет 500 метров, а для реки Тулемайоки 1000 метров. В пределах водоохранных зон запрещается складирование навоза и мусора по Положению о водоохранных зонах".

По словам жителя Колатсельга, в последние годы свалка начала резко увеличиваться, и виной тому местный магазин и кафе.

"На фотографиях видно, что основные мусорные пакеты и коробки из магазина и кафе, которые находятся в непосредственной близости от федеральной трассы, - пишет житель Карелии. - Бизнес кафе и магазина растет так же быстро, как и свалка неподалеку от нерестовой реки Тулемайоки".

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Комментарии

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кир
2018-07-13 11:48:44
Радетель самобытных ноет тут каждый день, что им журнал нужен, а не дрын по спине.
Беня
2018-07-13 11:32:21
Сейчас граждане начнут возмущаться горами продуктов жизнедеятельности современной нам цивилизации. Шо ж, если они не кушают и не какиют - имеют полное право :)
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