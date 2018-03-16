ФОТО: Жители Беломорского района начали сами расчищать дорогу от снега

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В Беломорском районе, где из-за непогоды был объявлен режим ЧС, люди не дождались техники и вышли с лопатами убирать снег.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликованы фото, на которых запечатлено, как жители деревни Сумпосад Беломорского района сами расчищают дорогу от снега.
"Сумпосад, трактора не дождались, - написано в комментарии к фото, - в сторону Лапино, Хвойный, Вирандозеро, Нюхча и большая часть Сумпосада дорога не прочищена. Проезда нет".
Напомним, в минувший четверг 20 поселков из-за непогоды оказались отрезанными от районных центров. В Беломорском районе введем режим чрезвычайной ситуации, в Сегежском и Муезерском – режим повышенной готовности.
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