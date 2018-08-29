ФОТО: Жители Карелии хвастаются первыми урожаями грибов

Жители Карелии публикуют в соцсетях фотографии собранных грибов.

В Карелии пошли грибы. Теплое лето с дождями обеспечило жителям республики хороший урожай грибов в этом году.

Как рассказывают грибники, хорошие места для "тихой охоты" они находят практически везде вокруг Петрозаводска, в Прионежском и Прияжинском районах, а также на севере республики. Собирают подосиновики, подберезовики, лисички и белые грибы.