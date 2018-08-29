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Новости. Общество
07:15, 29 Августа 2018

ФОТО: Жители Карелии хвастаются первыми урожаями грибов

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Жители Карелии публикуют в соцсетях фотографии собранных грибов.

В Карелии пошли грибы. Теплое лето с дождями обеспечило жителям республики хороший урожай грибов в этом году.

Как рассказывают грибники, хорошие места для "тихой охоты" они находят практически везде вокруг Петрозаводска, в Прионежском и Прияжинском районах, а также на севере республики. Собирают подосиновики, подберезовики, лисички и белые грибы. 

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Комментарии

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однозначно
2018-08-29 10:09:59
Мизантроп, зато крепкий алкоголь начинает всасываться уже в ротовой полости. А гриб и огурец отличный закусон. Ну, за Путина ! Сегодня по зомбоящику вещать будет
Мизантроп
2018-08-29 10:19:16
однозначно, Согласен. Ну, за то чтоб пронесло.
Мизантроп
2018-08-29 09:49:27
"Гриб и огурец в жопе не жилец"(с). Ибо клеточные оболочки у грибов состоят из хитина, который человек не переваривает. И хотя в грибах действительно есть нажористого всякого - но усвояемость его - не превышает 10%. Приятного аппетита.
Гость
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