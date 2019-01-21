ФОТО: Жители Карелии увидели "кровавое" суперлуние

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В понедельник утром, 21 января, жители почти всей территории России стали свидетелями кровавого суперлуния.
Наблюдать это явление можно было с 07.41 до 08.44 по московскому времени.
Суперлунием называют полное лунное затмение, когда Луна оказывается в перигее — близкой к Земле точке своей орбиты, из-за чего кажется больше обычного. Красный оттенок Луна приобретает, когда выстраивается в одну линию с Землей и Солнцем таким образом, что на нее падает тень от нашей планеты вместе с солнечными лучами красного спектра.
В соцсетях появились фото "кровавого" суперлуния, которое запечатлели жители Карелии.
Астрономический клуб "Астерион" дал научное пояснение данному явлению.
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