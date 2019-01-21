ФОТО: Жители Карелии увидели "кровавое" суперлуние

В понедельник утром, 21 января, жители почти всей территории России стали свидетелями кровавого суперлуния.

Наблюдать это явление можно было с 07.41 до 08.44 по московскому времени.



фото: Владимир Волотовский



фото: Владимир Волотовский



фото: Владимир Волотовский



фото: Владимир Волотовский

Суперлунием называют полное лунное затмение, когда Луна оказывается в перигее — близкой к Земле точке своей орбиты, из-за чего кажется больше обычного. Красный оттенок Луна приобретает, когда выстраивается в одну линию с Землей и Солнцем таким образом, что на нее падает тень от нашей планеты вместе с солнечными лучами красного спектра.



фото: Андрей Скорняков

В соцсетях появились фото "кровавого" суперлуния, которое запечатлели жители Карелии.

Астрономический клуб "Астерион" дал научное пояснение данному явлению.



фото: Виталий Брусникин



фото: Виталий Брусникин