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Новости. Общество
14:22, 27 Июля 2019
фото: "ЛахдепохьЯ - НАВСЕГДА!"

ФОТО: Жители Карелии возмущены поведением оккупировавших местные пляжи туристов

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В Лахденпохском районе "дикари" ставят свои автомобили, где вздумается, и бросают окурки прямо в воду.

В паблике "Лахденпохья – НАВСЕГДА!" жители поселка Куркиёки разметили пост о наглости приезжающих туристов. "Дикари" ставят свои автомобили прямо на пляже, не стесняясь никого.

"На замечания местных даже не реагируют. Купаясь, курят и тут же выкидывают окурки в воду", - комментируют авторы поста фото с поселкового пляжа.

Удивлены поведением туристов и в Лахденпохья. Жители города с утра обнаружили диких туристов прямо на набережной.

"Неизвестные гости установили там свои палатки, вероятно, ночевали там же, а с утра особо не стесняясь, справляли нужду под звуки топора. Интересно, что думает по поводу такого дикого туризма арендатор набережной?" - задаются вопросом в группе "Лахденпохья – НАВСЕГДА!".

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