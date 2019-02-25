ФОТО: Жители карельского города жалуются на груды мусора около контейнеров

Читатель "Столицы на Онего" прислал фото из Сегежи, на которых видно, что мусор не вывозят.

"В Сегеже, несмотря на увеличение платы за вывоз, мусор не убирают. Мы думали, что наконец-то около мусорных контейнеров наведут порядок. Не тут то было", – написал в редакцию возмущенный читатель.