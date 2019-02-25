ФОТО: Жители карельского города жалуются на груды мусора около контейнеров

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Читатель "Столицы на Онего" прислал фото из Сегежи, на которых видно, что мусор не вывозят.
"В Сегеже, несмотря на увеличение платы за вывоз, мусор не убирают. Мы думали, что наконец-то около мусорных контейнеров наведут порядок. Не тут то было", – написал в редакцию возмущенный читатель.
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