09:32, 18 Июля 2018
ФОТО: Жители Мелиоративного интересуются, зачем у них в поселке вырезали новый асфальт
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В поселке Мелиоративный Прионежского района Карелии местные жители недоумевают, кто и зачем у них второй год подряд вырезает хороший асфальт.
В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Мелиоративного, которые сообщили, что месяц назад у них в поселке вырезали асфальт кусками и так и оставили.
"На улице Строительной очередной раз вырезали отличный асфальт, который был уложен в прошлом году, - сообщили жители Мелиоративного. - Вырезанный асфальт затрудняет передвижение, в таком состоянии улица уже больше месяца. Для чего асфальт был отфрезерован, можно только гадать. Первый раз его вырезали в прошлом году через несколько дней после укладки".
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