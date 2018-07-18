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Новости. От читателей
09:32, 18 Июля 2018

ФОТО: Жители Мелиоративного интересуются, зачем у них в поселке вырезали новый асфальт

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В поселке Мелиоративный Прионежского района Карелии местные жители недоумевают, кто и зачем у них второй год подряд вырезает хороший асфальт.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Мелиоративного, которые сообщили, что месяц назад у них в поселке вырезали асфальт кусками и так и оставили.

"На улице Строительной очередной раз вырезали отличный асфальт, который был уложен в прошлом году, - сообщили жители Мелиоративного. - Вырезанный асфальт затрудняет передвижение, в таком состоянии улица уже больше месяца. Для чего асфальт был отфрезерован, можно только гадать. Первый раз его вырезали в прошлом году через несколько дней после укладки".

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-07-18 10:12:49
Так надо для родины , но вы там держитесь .
Мизантроп
2018-07-18 10:09:36
Кусками вырезанными мостят Лососинское шоссе, кстати да, второй год подряд.
Беня
2018-07-18 09:54:41
какие прикольные загогулинки... А может это арт-инсталляция? :)
Гость
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