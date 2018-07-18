ФОТО: Жители Мелиоративного интересуются, зачем у них в поселке вырезали новый асфальт

В поселке Мелиоративный Прионежского района Карелии местные жители недоумевают, кто и зачем у них второй год подряд вырезает хороший асфальт.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Мелиоративного, которые сообщили, что месяц назад у них в поселке вырезали асфальт кусками и так и оставили.

"На улице Строительной очередной раз вырезали отличный асфальт, который был уложен в прошлом году, - сообщили жители Мелиоративного. - Вырезанный асфальт затрудняет передвижение, в таком состоянии улица уже больше месяца. Для чего асфальт был отфрезерован, можно только гадать. Первый раз его вырезали в прошлом году через несколько дней после укладки".