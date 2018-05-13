ФОТО: Жители Петрозаводска делают страшные находки в Онежском озере

Петрозаводчане публикуют в Сети фото с набережной и пляжа, где наталкиваются на мертвых животных и грязь.

С наступлением тепла горожане потянулись к воде. Но на фото с набережной и пляжа "Пески" отдыхающие не всегда могут запечатлеть живописные виды. Так, в районе улицы Московской на поверхности Онежского озера фотографируют масляные разводы. Здесь же горожане наталкиваются на кучи мусора, плавающего в воде. А на пляже "Пески" петрозаводчане нашли в воде труп собаки.

Фото с неприглядным видом набережной опубликованы в паблике "Подслушано в ПТЗ".