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Новости. Общество
07:25, 09 Февраля 2018

ФОТО: Жители Петрозаводска ежедневно рискуют попасть под машины на Голиковке и Ключевой

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Петрозаводчане жалуются в ОНФ на отсутствие дорожной инфраструктуры, пешеходы не чувствуют себя в безопасности.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии провели рейд по проблемным участкам дорог в Петрозаводске. Поводом для выезда стали обращения местных жителей, которые жалуются на отсутствие тротуаров  и пешеходных переходов на дорогах в районах Голиковка и Ключевая.

Общественники совместно с представителями администрации Петрозаводска и сотрудниками ГИБДД побывали на улице Загородной. После того, как на участке дороги от улицы Мерецкова до улицы Калинина было открыто двухстороннее движение, жители домов на Загородной считают, что магистраль стала опасной для пешеходов. Здесь отсутствуют тротуары, люди вынуждены идти по проезжей части. По мнению горожан, в постоянной опасности находятся и родители с детьми, которые посещают детский сад №20 – от ограждения садика до дороги составляет менее полуметра. Установленные рядом с дошкольным учреждением и домами №42 и №44 по улице Загородная "лежачие полицейские" не помогают пешеходам чувствовать себя в безопасности. По словам местных жителей, в утренние часы и в вечернее время машины на этом участке существенно не сбавляют скорость и не пропускают пешеходов. Пешеходных переходов на данном отрезке дороги нигде нет.

"Люди жалуются на то, что боятся выйти из подъездов, поскольку сразу оказываются на проезжей части. Сейчас скользко, поскользнулся и ты под машиной. Безусловно, наличие тротуаров решило бы проблему жителей Загородной. И ГИБДД уже выдало предписание администрации Петрозаводска сделать здесь тротуары. А местные жители предлагают здесь либо организовать одностороннее движение, либо установить дополнительные искусственные неровности", - сказал член регионального штаба ОНФ в Карелии Владимир Бондарев.

Участники рейда осмотрели также несколько проблемных участков в микрорайоне Ключевая. Так, родители и учителя школы №3 обеспокоены тем, что дети подвергают себя опасности, переходя дорогу на пересечении улиц Антонова и Корабелов. Этой же небезопасной дорогой пользуются многие жители Ключевой, отправляясь в поликлинику №4. Ни тротуаров, ни пешеходного перехода на данном участке нет.

Не меньше проблем выявлено и на участке пересечения улиц Корабелов и Ключевой. Улица Корабелов разделяет "верхнюю" и "нижнюю" Ключевую. При этом в районе "нижней Ключевой" располагается целый ряд важных социальных объектов - две спортивные школы, бассейн и поликлиника, попасть в которые можно только через нерегулируемый опасный перекресток в районе школы №33.

"По итогам рейда мы подготовили обращение в адрес администрации Петрозаводска с предложениями об усовершенствовании дорожного движения. Мы понимаем, что для исправления всех выявленных нарушений необходимо провести реконструкцию улиц, на которую в городском бюджете нет средств. Но уже сегодня нужно искать пути решения проблемы, не дожидаясь беды. Например, где-то возможно установить дополнительные искусственные неровности, где-то установить знаки ограничения скорости. Будем вместе с администрацией города и сотрудниками ГИБДД работать над этими вопросами", - сказал член регионального штаба ОНФ в Карелии Виталий Федотов.

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