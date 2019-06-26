ФОТО: Жители Петрозаводска станцевали круугу в защиту Дерева дружбы

Несколько десятков петрозаводчан устроили хоровод дружбы на Аллее городов-побратимов.

В среду, 26 июня, в 18.00 более трех десятков петрозаводчан пришли на Аллею городов–побратимов и станцевали карельский танец крууга в защиту Дерева дружбы. Данная акция стала своеобразным ответом властям, планирующим установить вместо памятного знака "Дерево дружбы" стелу "Город воинской славы".



Столица на Онего

Круугу танцевали большие и маленькие петрозаводчане под аккомпанемент музыкантов Арто Ринне и Владислава Демина.



Столица на Онего

Такой творческой акцией горожане хотели подчеркнуть, что Дерево дружбы и Аллея городов-побратимов – это не просто памятник, это история Петрозаводска.

Ранее члены правления Союза архитекторов также выступили против установки стелы воинской славы у площади Кирова.

Напомним, в 2015 году Петрозаводску было присвоено почетное звание города воинской славы. Звание обязывает город установить типовую стелу. Место для установки памятного знака выбирают уже четвертый год. Последним вариантом, объявленным властями Петрозаводска окончательным, была названа Аллея дружбы. Выбор властей опирался на мнение ветеранских организаций. В поддержку установки стелы у площади Кирова выступили некоторые архитекторы.