ФОТО: Жители Сегежи жалуются на неубранные дороги в городе

В Карелии жители Сегежи сфотографировали смет, который не убирается на городских дорогах с зимы.

"В Сегеже на улице Антикайнена несколько лет назад разрушили торговый ларек на остановочном комплексе. Остатки стройматериалов, стекла до сих пор украшают одну из центральных улиц города. А ведь рядом играют дети. Надеемся, что власти наведут порядок. Кроме того, смет оставшийся с зимы лежит на многих пешеходных переходах, закрывая собой разметку. Как известно, песок не позволит быстро затормозить в экстренной ситуации, что подвергает пешеходов опасности", - пишет читатель "Столицы на Онего".