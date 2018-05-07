ФОТО: Жители села в Карелии боятся, что единственная автопереправа к ним рухнет

Жители села Михайловское Олонецкого района требуют отремонтировать разрушающийся единственный автомобильный мост через реку Кирьга, ведущий в их поселение.

"Мы, жители села Михайловское и граждане, приезжающие в данный населенный пункт, сообщаем о нарушении федерального законодательства РФ в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, содержания автодорог общего пользования и нарушении законных прав граждан РФ - участников дорожного движения", - написано в сообщении паблика села Михайловское.

Разрушающийся мост проходит через реку Кирьга и пересекает автомобильную дорогу, ведущую в Михайловское сельское поселение Олонецкого района Республики Карелия.

"Единственный автомобильный мост, крайне необходимый жителям села, на сегодняшний день представляет собой разрушающееся бетонное сооружение, - написали местные жители в обращении. - Мы требуем устранить выявленные нарушения путем ремонта и реконструкции моста через р. Кирьга с.Михайловское!".