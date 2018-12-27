ФОТО: Жители Суоярви смеются над новогодним украшением елки в городе

В Сети появились фото "оригинально" украшенной новогодней ели в Суоярви.

В паблике "Аноним. Карелия. Петрозаводск" появились фото новогодней ели в Суоярви, на которую небрежно накинута гирлянда.

"Вот так "украсили" ёлку в Суоярви", - пишут жители в комментарии к фото, на котором запечатлели стоящую у сцены ель с очень своеобразным новогодним украшением.