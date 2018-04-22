15:43, 22 Апреля 2018
ФОТО: Жительница Петрозаводска увидела трубу, по которой грязная вода стекает прямо в Онежское озеро
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Жительница Петрозаводска сделала снимки загрязнения Онежского озера.
Петрозаводчанка прислала в редакцию "Столицы на Онего" фотографии, сделанные утром в воскресенье, 22 апреля. На них видно, что со стройки, расположенной вблизи Онежского озера, проложена резиновая труба, по которой грязная вода стекает прямо в водоем.
"Гуляла с собакой и увидела такую картину: со стройки прямо в Онего ведет шланг и из него хлещет грязнущая вода. Как это можно объяснить?".
Никто пока не отреагировал на проблему.
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