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Новости. Общество
19:10, 10 Июля 2018

ФОТО: Звезда "Битвы экстрасенсов" стала жертвой пластического хирурга

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Участница шоу "Битва экстрасенсов" Фатима Хадуева перенесла несколько операций на носу.

Как пишет "Комсомольская правда", Фатима Хадуева на экране всегда выглядела ухоженной и модно одетой. Медиум считает, что приятная внешность способна расположить собеседника, а значит, душевный контакт станет возможным. Поэтому женщина всегда тщательно следит за тем, как она выглядит. Это-то и стало причиной обращения к пластическому хирургу, когда звезда шоу решила выровнять себе носовую перегородку.


Фатима Хадуева до операции

Но во время процедуры, судя по всему, что-то пошло не так и теперь экстрасенс страдает от болей и отеков, а ее нос изменил форму.


После операции/фото: www.instagram.com/fatimakhadueva

"Перегородка стала еще кривее, спайки образовали инфильтрат и покосили нос окончательно, год болей и дискомфорта, плюс постоянный воспалительный процесс… Я очень аккуратно, как он сказал, ждала 6 месяцев. Пришла с просьбой узнать, что происходит… Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев, авось рассосется", — вспоминает телеведущая (авторские орфография и пунктуация сохранены).


После операции/фото: www.instagram.com/fatimakhadueva

Сейчас Хадуева лежит в больнице. Она перенесла две операции и ожидает третью. Фатима заявила, что врачи нашли инородное тело в ее организме.

"Лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии… Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит… И кстати, нашли То, чем вы "ровняли" нос! Это инородное тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня", — поделилась экстрасенс.

Поклонники Фатимы Хадуевой пожелали ей скорейшего выздоровления.

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