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Новости. Общество
21:30, 21 Мая 2018
фото: instagram.com/kativarnava

ФОТО: Звезда Comedy Woman снялась в откровенной фотосессии

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Инстаграм заблокировал некоторые фото.

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава порадовала поклонников новыми снимками в Instagram, рассказывает Cosmopolitan. Фотографии получились очень откровенными: в кадре Екатерина предстает полностью обнаженной вместе со своим женихом, танцором Константином Мякиньковым.

Автором фото выступил Даниил Величко, который уже не первый раз снимает звезду экрана. Как оказалось, некоторые снимки даже были удалены: Instagram заблокировал особо "горячие" фотографии за неприличный контент.

Сам же Даниил подошел к ситуации с юмором: он поделился на своей странице снимком Варнавы. "Все-таки удалили. Спасибо всем, за фидбек. Видимо это знак, что пора уже встречаться с такими работами - на выставках, а не в социальных сетях", - прокомментировал он фото.

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