Фотоальбом про удивительную жизнь медведей вышел в Карелии

Большой фотоальбом «В Медвежье Царство с фотоаппаратом» представлен в Национальном музее Карелии.

В Петрозаводске прошла презентация фотоальбома «В Медвежье Царство с фотоаппаратом» петербургского фотографа Константина Шатенева. Об этом информирует Минкульт республики.

Издание рассказывает о медведях Карелии, Аляски и Камчатки. Кроме очерков о жизни бурых медведей, книга содержит свыше 350 уникальных фотографий животных.

Константин Шатенев — фотограф дикой природы, член Русского Географического общества и Союза фотографов дикой природы.

«Вот уже почти десять лет моими любимыми героями являются бурые медведи. — говорит автор о своем новом издании. — В погоне за интересными кадрами я совершил более 30 фотоэкспедиций в самые известные медвежьи углы планеты. Пришлось не один раз обогнуть Северное полушарие. Объектив моего фотоаппарата запечатлел многие уникальные моменты жизни косолапых. Вот резвятся маленькие медведики. Вот взрослые медведи выходят из зимней спячки, создают семьи, воспитывают малышей, ссорятся, охотятся, присматриваются к людям, красуются в родной стихии».

На презентации состоялась передача фотоальбомов ряду библиотек Карелии.

Ранее сообщалось, что странные игры медведей в заповеднике Карелии попали на видео.