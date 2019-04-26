ФОТОФАКТ: Джип везет по Петрозаводску пушку

Житель Петрозаводска сфотографировал внедорожник, который в прицепе вез по городу пушку.

Кадр Toyota Land Cruiser с огнестрельным орудием на прицепе был сделан на улице Чапаева около автовокзала в пятницу днем.

"На войну на крузаке", - прокомментировал увиденное очевидец.