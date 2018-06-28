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Новости. От читателей
13:36, 28 Июня 2018

ФОТОФАКТ: Петрозаводчанин пожаловался на крыс и разрытия в центре Города

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Водители пожаловались, что уже 5 дней не могут подъехать к гаражам на улице Шотмана, а к помойке людям страшно подходить из-за крыс.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который прислал фото и сообщил, что на ул.Шотмана, рядом с общежитием ж/д коммунальные службы разрыли территорию.

"Уже 5 дней как разрыли и бросили, машине не проехать, - написал петрозаводчанин, - Крыс море - страшно подходить к помойке! И это центр города!"

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