ФОТОФАКТ: Петрозаводчанин пожаловался на крыс и разрытия в центре Города

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Водители пожаловались, что уже 5 дней не могут подъехать к гаражам на улице Шотмана, а к помойке людям страшно подходить из-за крыс.
В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который прислал фото и сообщил, что на ул.Шотмана, рядом с общежитием ж/д коммунальные службы разрыли территорию.
"Уже 5 дней как разрыли и бросили, машине не проехать, - написал петрозаводчанин, - Крыс море - страшно подходить к помойке! И это центр города!"
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