Фотогеничный медведь на севере Карелии с удовольствием делал селфи нон-стоп (ВИДЕО)

Его собрат, напротив, показал на камеру лишь любопытный нос.

В заповеднике «Костомукшский» камера скрытого видеонаблюдения, поставленная на одной из тропинок, запечатлела двух медведей. Впрочем, хорошо видно лишь одного из косолапых — его собрата можно и не заметить.

«Всё как у людей: кто-то любит позировать и готов делать селфи нон-стоп, а другой если и попадает в кадр, то только случайно. Лишь любопытный нос, периодически высовывающийся сбоку, выдаёт присутствие второго мишки», — подписали видео в паблике заповедника.

Ранее в фотоловушку в национальном парке «Паанаярви» попалось семейство косулей.