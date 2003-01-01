Фотограф Игорь Подгорный снял новый фильм о природе Карелии

Новый фильм «Между небом и землей» друг нашей редакции назвал фильмом о любви.

Известный карельский фотограф Игорь Подгорный опубликовал новый фильм о природе Карелии, который назвал «Между небом и землей». Презентацию фильма он украсил словами Михаила Пришвина: «Любить природу — значит любить родину, любить природу — значит любить человека и всё живое, созданное Творцом».

— Природа — единственное, что хоть как-то спасает и дарит надежду. В безумное время, когда жизнь человека ценится всё меньше, а способов убивать становится всё больше, — пишет Подгорный. — Нам, живущим в Карелии, повезло. В шаговой доступности у нас огромный мир: сложный, невероятно красивый и очень хрупкий. Который обойдётся без нас. Но без которого мы, люди, протянем недолго. Если не научимся его беречь и любить. Этот фильм — о любви.Как рассказал фотограф «Столице на Онего», сюжеты для нового видео он собирал три года. Есть в фильме и красоты Заонежья, и великолепие озера Пизанец, и природа Суоярвского и Прионежского районов. В фильме не только флора, но и фауна Карелии — бобр, лисица, многочисленные пернатые. Это уже третий фильм Игоря Подгорного о Карелии. Первые два посмотрели больше 200 тысяч раз, сотни раз перепостили.

— Это, как мне кажется, говорит о том, что людям важно видеть и чувствовать красоту. Которой явно не хватает в нашем безумном мире, суета которого не даёт остановиться и посмотреть вокруг. И я рад, что могу поделиться этой красотой, — подытожил фотограф.