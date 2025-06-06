здоровье работа экология
реклама на сайте
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
20.06.2025 11:20

Фотограф Илья Тимин вышел в финал международного конкурса «Золотая черепаха»

Новости. Природа
06:40, 26 Июня 2025
фото: © со страницы Ильи Тимина в ВК

Новости партнеров

Жюри конкурса отобрало 146 работ.

В 2025 году на Международный творческий конкурс «Золотая Черепаха» было прислано 14 914 работы от 3 576 авторов из 98 стран. К списку стран-участниц добавились Лаос и Буркина-Фасо.

«В этом году активнее всего в состязании участвуют авторы из Китая (486 человек), Ирана (321 человек), Индии (280 человека), Италии (76 человек) и Испании (65 человек)», — рассказали организаторы.

В финал конкурса вышли 146 фотографов, включая мастера из Петрозаводска — Илью Тимина. Как рассказал он на своей странице в ВК, с карельской фотографией.

«На выставку в „Третьяковке“ уже точно попадаем, а вот на пьедестал — большой вопрос. Так как я сам в этом году в жюри коллег „Золотой Черепахи“, то видел своими глазами, крутых и качественных фотографий очень много. А в моей теме есть просто блестящие кадры. Я бы ставку на себя не сделал», — скромно о себе написал Илья Тимин.

Международный Фестиваль «Золотая черепаха» — это крупнейший международный эколого-просветительский проект, собирающий лучшие работы разных жанров (в том числе, фото, дизайн, живопись) о красоте и гармонии дикой природы. За 10 лет существования «Золотой Черепахи» международная выставка профессиональной фотографии эволюционировала в первый в мире интерактивный Фестиваль дикой природы. Его философия направлена на сохранение природы через искусство. Творческие работы участников позволяют зрителям по-новому увидеть красоту природы и задуматься о ее сохранении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2025, 11:20
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
23.06.2025, 14:30
Гигантскую щуку поймали рыбаки в Карелии
23.06.2025, 17:50
В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов
23.06.2025, 10:55
Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму
21.06.2025, 17:25
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть
21.06.2025, 20:30
Россиянам объяснили, как с 2026 года будут индексировать пенсии

Аналитика

23.06.2025 10:40
Тема недели
Вакцин нет? Что происходит в Карелии с прививками от опасных заболеваний
Республиканский Минздрав не получает достаточного финансирования, а поставщики вакцин не успевают выполнять заявки. «Столица на Онего» разбиралась с ситуацией с прививками — что правда, а что слухи.
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть
21.06.2025 17:25
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
12.06.2025 18:35
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
Вся аналитика

Медиа

Сразу несколько выставок собак прошли в Петрозаводске
23.06.2025 12:58
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение