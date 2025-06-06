Фотограф Илья Тимин вышел в финал международного конкурса «Золотая черепаха»

Жюри конкурса отобрало 146 работ.

В 2025 году на Международный творческий конкурс «Золотая Черепаха» было прислано 14 914 работы от 3 576 авторов из 98 стран. К списку стран-участниц добавились Лаос и Буркина-Фасо.

«В этом году активнее всего в состязании участвуют авторы из Китая (486 человек), Ирана (321 человек), Индии (280 человека), Италии (76 человек) и Испании (65 человек)», — рассказали организаторы.

В финал конкурса вышли 146 фотографов, включая мастера из Петрозаводска — Илью Тимина. Как рассказал он на своей странице в ВК, с карельской фотографией.

«На выставку в „Третьяковке“ уже точно попадаем, а вот на пьедестал — большой вопрос. Так как я сам в этом году в жюри коллег „Золотой Черепахи“, то видел своими глазами, крутых и качественных фотографий очень много. А в моей теме есть просто блестящие кадры. Я бы ставку на себя не сделал», — скромно о себе написал Илья Тимин.

Международный Фестиваль «Золотая черепаха» — это крупнейший международный эколого-просветительский проект, собирающий лучшие работы разных жанров (в том числе, фото, дизайн, живопись) о красоте и гармонии дикой природы. За 10 лет существования «Золотой Черепахи» международная выставка профессиональной фотографии эволюционировала в первый в мире интерактивный Фестиваль дикой природы. Его философия направлена на сохранение природы через искусство. Творческие работы участников позволяют зрителям по-новому увидеть красоту природы и задуматься о ее сохранении.