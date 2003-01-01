Фотограф из Карелии Арина Степенная переехала в Москву и сняла на прощание северное сияние

Известный карельский фотограф Арина Степенная переехала из Петрозаводска в Москву.

Перед отъездом ей удалось заснять северное сияние в небе над карельской столицей. Сияние можно было наблюдать вечером 29 сентября. Оно появилось незадолго до посадки на поезд в Москву. Арина Степенная описала это как прощальный подарок от карельской природы.

— Буквально за полчаса до посадки на поезд Петрозаводск-Москва небо над моей головой озарилось невероятным светом северного сияния. Это было настолько неожиданно и прекрасно, что я почувствовала себя частью волшебства, которым щедро делится карельская земля перед моим отъездом, — написала фотограф.

Кадры северного сияния Арина Степенная опубликовала на своей странице ВКонтакте. Она отметила, что сохранит воспоминания о Карелии.

— Сидя в вагоне и смотря в окно, я думаю о предстоящих днях в Москве. Новые встречи, события и впечатления уже ждут меня там. Но воспоминания о Карелии останутся навсегда в моем сердце, ведь Карелия — это моя душа, — призналась Степенная.

Напомним, ранее Арина Степенная поймала волшебный момент — плывущие над Петрозаводском блинчиковые облака.