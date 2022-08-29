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Фотограф из Петрозаводска «поймала» фламинговый закат над Онего (ФОТО)

Новости. Общество
09:15, 31 Августа 2022
фото: Arina Stepennaya

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Арина Степенная запечатлела удивительный по красоте закат на Онежском озере.

Петрозаводский фотограф Арина Степенная поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографиями уходящего лета с его закатами.

«Все красивейшие закаты еще впереди. Онежское озеро и фламинговый закат солнца», — комментирует фото Арина.

Ранее фантастический снимок северного сияния сделал фотограф в районе Карелии.

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