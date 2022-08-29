Фотограф из Петрозаводска «поймала» фламинговый закат над Онего (ФОТО)

Арина Степенная запечатлела удивительный по красоте закат на Онежском озере.
Петрозаводский фотограф Арина Степенная поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографиями уходящего лета с его закатами.
«Все красивейшие закаты еще впереди. Онежское озеро и фламинговый закат солнца», — комментирует фото Арина.
Ранее фантастический снимок северного сияния сделал фотограф в районе Карелии.
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