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Фотограф из Петрозаводска рассказал, как сделать качественное фото северного сияния

Новости. Общество
15:11, 19 Сентября 2023
фото: Роман Маркелов

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Петрозаводчанин поймал северное сияние на побережье Онежского озера.

Напомним, накануне ночью жители Петрозаводска могли наблюдать полярное сияние. Роман Маркелов, запечатлевший природное явление, выбрал местом для съемок пляж у Онежского озера, чтобы городское освещение не испортило общую картину. Об этом пишет «Фактор News».

«Роман утверждает, что сделать качественную фотографию северного сияния можно не только на профессиональный фотоаппарат, но и на обычный телефон с хорошими характеристиками», - пишет издание.

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