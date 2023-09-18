Фотограф из Петрозаводска рассказал, как сделать качественное фото северного сияния

Петрозаводчанин поймал северное сияние на побережье Онежского озера.
Напомним, накануне ночью жители Петрозаводска могли наблюдать полярное сияние. Роман Маркелов, запечатлевший природное явление, выбрал местом для съемок пляж у Онежского озера, чтобы городское освещение не испортило общую картину. Об этом пишет «Фактор News».
«Роман утверждает, что сделать качественную фотографию северного сияния можно не только на профессиональный фотоаппарат, но и на обычный телефон с хорошими характеристиками», - пишет издание.
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