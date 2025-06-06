Фотограф-любитель запечатлела медведя в Ладожских шхерах

Хозяина леса Яна Пеккинен встретила в День России.

Фельдшер из Питкярантского района в свободное время занимается фотоохотой.

Чаще медведи попадаются в объектив ее фотоловушек, а тут удалось не просто увидеть, а сфотографировать косолапого хищника, поделилась Яна на странице в ВК.

«В Ладожских шхерах встретили мишку. Наконец-то сбылась моя мечта поснимать медведя в дикой природе. Только наблюдая в естественной среде обитания этого красивого хищника, чувствуешь его мощь», — поделилась ощущениями Яна Перккинен.

Яна Пеккинен живет в деревне Мийнала Питкярантского района. Вместе со своей собакой много гуляет, наблюдает за природой, в лесу у нее установлены несколько фотоловушек. К слову, в их объектив этой весной медведи попадали не раз.