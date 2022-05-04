Фотограф Петрозаводска снял впечатляющие кадры разлива Лососинки (ВИДЕО)

Николай Смирнов запечатлел в центре Петрозаводска реку Лососинку, которая вышла из берегов.

«Посмотрели на разлив Лососинки вживую. Впечатляет», - написал автор видео в комментарии.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая, когда в Карелии больше суток шел дождь, реки, ручьи и озера вышли из берегов.

В Петрозаводске река Лососинка разлилась и под напором воды на мосту на улице Кирова обрушились облицовочные панели укрепительных откосов, образовались заторы из бревен у других мостовых сооружений, затоплена территория парка, в опасности оказались животные приюта…

Разлив Лососинки запечатлел Николай Смирнов: интересное видео неординарного фотографа Петрозаводска.