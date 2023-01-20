Фотограф Петрозаводска запечатлела город в молоке (ФОТО)

Арина Степенная сфотографировала, как на Петрозаводск опустился январский туман.

«За считанные минуты город накрыла плотная мгла-туман. Ближе к закату белое молоко стало таким плотным, что невозможно было различить даже ближайшие объекты - все было окутано белым полотном. Фантастика какая-то», - написала Арина Степенная на своей странице в соцсети.

Отметим, что в минувшее воскресенье, 22 января, на город опустился туман - очень редкое явление в январе.



.