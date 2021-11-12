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Фотограф показал, что закатали под асфальт в квартиле исторической застройки Петрозаводска

Новости. Общество
09:12, 16 Декабря 2021
фото: © Дмитрий Беленихин / ВК

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Дмитрий Беленихин опубликовал фото, на котором показал, как за год изменился квартал исторической застройки после строительство магистрали на улице Куйбышева.

На своей странице в соцсети фотограф Дмитрий Беленихин опубликовал фото, сделанное в январе этого года у городской больницы в Петрозаводске.

«Кто бы мог подумать, что эта фотография, снятая мною в начале года, к его концу станет уже историей. Нет уж ни этих деревьев в историческом квартале, ни мостика у городской больницы. Теперь здесь дорога...», — написал Дмитрий.


Фото: © Столица на Онего

Напомним, в квартале на улице Куйбышева строят дорогу, которая пролегла через квартал исторической застройки. Под асфальтом оказались и деревья, и мостик, и мечты жителей близстоящих домов на спокойную жизнь и чистый воздух.

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Комментарии

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АК
2021-12-16 09:58:02
"спокойную жизнь и чистый воздух"
Это им на хутор надо, а не в центр города.
View from the outside
2021-12-16 09:45:14
Проживая в центре города трудно рассчитывать на спокойную жизнь, а чистый воздух будет только в том случае, если ветер с Онеги. В данном случае полностью поддерживаю Администрацию, которая хоть что-то делает для разгрузки дорожных магистралей города. Хотя, конечно, остаётся масса нерешённых вопросов типа уборки снега, проезда транспорта из спальных районов и обратно, засилья дорожных знаков и совершенно необоснованная их установка. Есть ещё над чем работать, к чему приложить свои умственные способности, за которые чиновникам, кстати, неплохо платят! Как говорится: "Работай, или уходи!"
dikas
2021-12-16 09:39:49
С этого мостика, пьяные санитары из пульмы, роняли покойников с носилок в Неглинку, по дороге в морг ночью.
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