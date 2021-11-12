Фотограф показал, что закатали под асфальт в квартиле исторической застройки Петрозаводска

Дмитрий Беленихин опубликовал фото, на котором показал, как за год изменился квартал исторической застройки после строительство магистрали на улице Куйбышева.

На своей странице в соцсети фотограф Дмитрий Беленихин опубликовал фото, сделанное в январе этого года у городской больницы в Петрозаводске.

«Кто бы мог подумать, что эта фотография, снятая мною в начале года, к его концу станет уже историей. Нет уж ни этих деревьев в историческом квартале, ни мостика у городской больницы. Теперь здесь дорога...», — написал Дмитрий.



Фото: © Столица на Онего

Напомним, в квартале на улице Куйбышева строят дорогу, которая пролегла через квартал исторической застройки. Под асфальтом оказались и деревья, и мостик, и мечты жителей близстоящих домов на спокойную жизнь и чистый воздух.