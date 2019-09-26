Фотограф получил "неоднократный оргазм" от работы с Анной Плетневой

Певица порадовала поклонников откровенной фотосессией.

Солистка группы "Винтаж"опубликовала фото, на котором предстала в полуобнаженном виде. Плетнева была одета в брюки приятного шоколадного оттенка. Блейзер оказался небрежно накинут на плечо, а обнаженную грудь скрывал только лишь ремешок стильных подтяжек, пишет Cosmopolitan.

"Вчера в очередной раз убедилась, что люди, которые меня окружают или встречаются на пути, являются моей проекцией в настоящем, будущем или прошлом. Они настоящие, чувственные и безгранично влюблённые в эту чёртову жизнь и в свою работу", – рассказала Плетнева.

Кадры сделал модный фотограф Даниил Величко, который сотрудничает с Екатериной Варнавой, Ириной Дубцовой, Настасьей Самбурской и другими звездами отечественного шоу-бизнеса.

"Не надо на меня наговаривать, я вообще не виноват, что у тебя вкус хороший. Вчера все получили неоднократный эстетический оргазм от тебя", – написал Даниил.