Фотограф в Карелии запечатлел зимние красоты реки с мостом начала века

Фотограф Алексей Марголин заснял зимние пейзажи реки Янисйоки в Карелии.
Фотограф Алексей Марголин побывал в карельском Приладожье и сделал несколько снимков зимней реки Янисйоки, которая в нашей республике протекает по территории Сортавальского и Питкярантского районов.
На фотографиях, в частности, виден железобетонный арочный мост для прохода поездов. Его построили в конце 1919 года.
Снимки опубликованы в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия»
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