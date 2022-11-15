Фотограф в Карелии запечатлел зимние красоты реки с мостом начала века

Фотограф Алексей Марголин заснял зимние пейзажи реки Янисйоки в Карелии.

Фотограф Алексей Марголин побывал в карельском Приладожье и сделал несколько снимков зимней реки Янисйоки, которая в нашей республике протекает по территории Сортавальского и Питкярантского районов.



На фотографиях, в частности, виден железобетонный арочный мост для прохода поездов. Его построили в конце 1919 года.



Снимки опубликованы в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия»













