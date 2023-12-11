Фотография крадущей солнце старухи заняла почетное место в российском конкурсе

Фото крадущей солнце старухи, восхитившее жителей Карелии, заняло второе место в конкурсе на лучший снимок зимнего леса.
Итоги фотоконкурса на лучшее фото зимнего леса сообщили в паблике республиканского Минприроды.
Так, трое из пяти победителей конкурса Рослесхоза «Лес в объективе зимы» — жители нашей республики, сообщили в ведомстве.
Конкуренция была нешуточная, но зимний лес Карелии, как и талант жителей республики, не оставили зрителей равнодушными
Мария Середина показала нам «Дорогу в зимнюю сказку».
Татьяна Григорьева запечатлела потрясающе похожую на героиню карело-финского эпоса «Калевала» елочку — «Старуха Лоухи крадет декабрьское солнышко».
Любовь Трошина влюбила всех в свое видение «Красоты родного края».
В Минприроды Карелии поздравили талантливых фотографов республики.
Ранее мы писали о том, что фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии.
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