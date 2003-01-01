РЕКЛАМА
Фотографы Карелии делятся кадрами лунного замения
Сегодня 10:00 Природа
Лунное затмение наблюдали вечером, 7 сентября, жители России.

фото: © Илья Тимин

Карелии повезло. 7 сентября погода позволила наблюдать полное лунное затмение. Луна после захода Солнца стала подниматься и постепенно скрылась за пеленой тьмы. Фотографы делятся кадрами этого необычного явления. Так, Илья Тимин разместил серию снимков, сделанных с помощью различных режимов съемки.

— Скорее всего самая ценность события — это возможность наблюдать все фазы Луны за компактное время. То есть то, что невозможно в обычной жизни вне этого астрономического события.Через семь лет, если будет ясная погода, попробую поснимать все фазы затмения. В этот раз пока собирался — успел только на второй акт, — написал фотограф.

Картинку, совместив разные фазы затмения, выложил фотограф Николай Смирнов.

Красноватой Луну делает атмосфера Земли, которая рассеивает и поглощает более коротковолновые лучи, идущие от Солнца, лишь они озаряют ее поверхность, а прямые лучи закрыла собой Земля. Серию ярких кадров на набережной сделала Арина Степенная.

Астрономический клуб «Астерион» тоже вел наблюдения за луной на набережной. Как рассказали организаторы, можно было увидеть восход Луны (Луна взойдет уже в момент начала входа в тень Земли), начало полной фазы (Луна полностью в тени Земли), максимальную фазу (Луна полностью в тени Земли), конец полной фазы (Луна полностью в тени Земли), конец частной фазы (Луна выходит из тени Земли в полутень) и конец полутеневой фазы (конец затмения).

Наблюдать за лунным затмением, в отличие от солнечного, можно было без опаски — напрямую, не используя никакие фильтры или специальные приспособления. Но можно было и использовать телескоп, как это сделала Наталья Семенова. 

Полное затмение Луны — явление не такое уж частое. В последний раз россияне наблюдали его 27 июля 2018 года. Следующее полное затмение состоится 3 марта 2026 года. Судя по прогнозам, его можно будет увидеть в восточных регионах России.

