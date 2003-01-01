Фотоловушка «поймала» глухаря и лисицу в Карелии

Камера заповедника «Кивач» зафиксировала птицу и зверя в осеннем лесу.
В «Киваче» в Кондопожском районе фотоловушка сняла глухаря и лисицу. Об этом сообщили в группе заповедника.
Днем птица осторожно прошагала по лесной дороге, а ночью там же появилась хищница, обследовавшая окрестности. Запечатлеть это смогли благодаря государственному инспектору заповедника Максиму Сыроежину.
Фотоловушки в «Киваче» помогают наблюдать за жизнью животных и фиксировать их поведение в естественной среде.
Ранее в старейшем заповеднике Карелии предложили посчитать кабанов.