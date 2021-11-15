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Фотоловушки установили на контейнерных площадках в Петрозаводске

Новости. Общество
13:39, 26 Декабря 2021
фото: Минприроды Карелии

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Фотоловушки помогают поймать нарушителей, выбрасывающих строительный мусор.

Как сообщается в паблике «Республика Карелия», на контейнерных площадках Петрозаводска установили фотоловушки с датчиками движения. Устройства круглосуточно «ловят» всех нарушителей, выбрасывающих строительный мусор, автопокрышки и другие отходы, которые запрещено смешивать с другими отходами.

В 2021 году на основании фото- и видеоматериалов составлено 8 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 6 постановлений об административных наказаниях.

Если вы заметили нарушителей возле контейнеров, постарайтесь снять фото или видео, где видны номера машин. Их можно отправить по электронной почте ecopetr@karelia.ru или в социальной сети «ВКонтакте» Минприроды Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-12-26 15:54:56
Менты и приставы кругом , работать не приучены , ныть и подсматривать их ремесло )))
VladPTZ
2021-12-26 15:39:23
Приучали годами выкидывать на помойку, приучили, а теперь цену подняли и мусор стал правильный и не правильный и камеры по наставилию, чтобы на помойку не выкидывали а выкидывали исключительно то на чем можно заработать, люди тоже не дураки и найдут теперь этот мусор весной в кустах
кир
2021-12-26 13:57:25
Фигня. Законы где свирепые?
Offff
2021-12-26 15:06:14
кир, конкуренты ? )))
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