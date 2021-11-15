Фотоловушки установили на контейнерных площадках в Петрозаводске

Фотоловушки помогают поймать нарушителей, выбрасывающих строительный мусор.

Как сообщается в паблике «Республика Карелия», на контейнерных площадках Петрозаводска установили фотоловушки с датчиками движения. Устройства круглосуточно «ловят» всех нарушителей, выбрасывающих строительный мусор, автопокрышки и другие отходы, которые запрещено смешивать с другими отходами.

В 2021 году на основании фото- и видеоматериалов составлено 8 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 6 постановлений об административных наказаниях.

Если вы заметили нарушителей возле контейнеров, постарайтесь снять фото или видео, где видны номера машин. Их можно отправить по электронной почте ecopetr@karelia.ru или в социальной сети «ВКонтакте» Минприроды Карелии.