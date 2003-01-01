Фрагменты барельефа из Рауталахти готовят к нанесению глазури

В Санкт-Петербурге продолжается реставрация барельефа из Карелии.

Реставратор уже очистил все фрагменты барельефа «Ладожский» от бетона, также склеил все трещины, образовавшиеся на рельефной скульптуре.

- Скоро приступаем к самому интересному — воссозданию утраченных элементов поверхности и покрытию глазурью, — рассказали в паблике «Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта» в ВК.

Барельеф станет значительно легче. Сейчас решается, где его разместить после реставрации. Это точно будет Рауталахти, но на каком здании его установят, пока непонятно.

Напомним, барельеф оказался под угрозой из-за ремонта Дома культуры, на котором он располагался. Активисты из Питкяранты Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко, спасающие мозаичное панно в Питкяранте, решили взять в работу и его. Они обратились в администрацию района, и та дала добро на реставрацию скульптуры.

— Во-первых, это очень хорошая художественная работа и ее хорошо бы сохранить. Во-вторых, нам для получения президентского гранта на реставрацию мозаичного панно нужен опыт в подобных работах (по проведению реставрации и в целом сохранения предметов культуры). И мы решили, что этот барельеф может стать нашим первым опытом, почему бы и не попробовать, — ранее поделились планами с нашим изданием девушки.

Напомним, рельефная скульптура сделана из шамота, это огнеупорная глина. Сам барельеф состоит из фрагментов, он сборный. Оплачивает работы по его реставрации уроженец Рауталахти. Сейчас он живет в городе на Неве, но хочет помочь родной деревне. Добавим, что авторство барельефа установить пока не удалось.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Ранее инициативу карельских активистов прославил в сети дизайнер и блогер Артемий Лебедев.