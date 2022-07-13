Фрагменты фасада дома в центре Петрозаводска отваливаются на головы горожан (ФОТО)

В центре карельской столицы фрагменты здания падают на тротуар, по которому ходят прохожие.

От здания, расположенного по адресу Пушкинская, 3 в Петрозаводске, отваливаются фрагменты фасада. Падающие куски штукатурки угрожают пешеходам, гуляющим по тротуару.

Фото с места предоставлены редакции читателем «Столицы на Онего».

В здании данного жилого дома находится амбулатория Карельского научного центра.

Ранее сообщалось, как красивый обновленный фасад здания на главном проспекте Петрозаводска приходил в упадок.