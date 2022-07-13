Фрагменты фасада дома в центре Петрозаводска отваливаются на головы горожан (ФОТО)

В центре карельской столицы фрагменты здания падают на тротуар, по которому ходят прохожие.
От здания, расположенного по адресу Пушкинская, 3 в Петрозаводске, отваливаются фрагменты фасада. Падающие куски штукатурки угрожают пешеходам, гуляющим по тротуару.
Фото с места предоставлены редакции читателем «Столицы на Онего».
В здании данного жилого дома находится амбулатория Карельского научного центра.
Ранее сообщалось, как красивый обновленный фасад здания на главном проспекте Петрозаводска приходил в упадок.
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