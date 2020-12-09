Фракция "Единая Россия" Заксобрания Карелии просит Парфенчикова поддержать предложение о присвоении статуса дети войны

Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к главе Карелии с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны.

Фракция "Единая Россия" Законодательного собрания Карелии направила в адрес главы республики Артура Парфенчикова обращение с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны в Республике Карелия.

"Полагаем исключительно важным не только законодательно закрепить статус детей войны, но и, объединив усилия органов власти Республики Карелия, создать условия, улучшающие материальное, социальное обеспечение этих граждан, нуждающихся в особом внимании и защите государства", - отмечается в обращении депутатов.

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