«Француз» и «немец» разбились в аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Водитель пострадал в результате аварии на улице Шотмана.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилась видео с улицы Шотмана в столице республики — последствия аварии с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, ДТП произошло сегодня. 16 июня, в 9.35 в районе дома № 36 по улице Шотмана. Столкнулись автомобили Renault и Mercedes.

В результате ДТП 45-летнему водителю французского автомобиля потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.