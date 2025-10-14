Реклама на сайте
На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце произошла вторая по мощности вспышка за четыре месяца.
15 октября, 10:15 Наука
Жительница Кемского района обвиняется в краже денег с карты знакомой

Жительница Кемского района похитила более 4 тысяч рублей с банковской карты знакомой, которую та доверила ей для похода в магазин.

15 октября, 09:55 Политика
40 000 жизней и 21 млрд рублей: Данильев предлагает план спасения региона через антиалкогольную реформу

Дмитрий Данильев опубликовал пост на своей странице с экономически просчитанным планом по преодолению демографического кризиса в Карелии.

15 октября, 09:35 Экономика
«Совсем мальчик»: в Карелии прощаются с погибшим на СВО Артуром Сёминым

Молодой житель Пудожского района погиб в зоне спецоперации.

15 октября, 09:25 Общество
Аренда домов в Карелии упала в цене вдвое за год

Республика возглавила рейтинг регионов России с наибольшим падением цен на этот вид жилья.
15 октября, 09:00 Общество
В Петрозаводске парк на Птицефабрике благоустроят за 7,3 млн рублей

Определен подрядчик для благоустройства парка на Птицефабрике в Петрозаводске.
15 октября, 08:40 Благоустройство
Фасад Музыкального театра Карелии отремонтируют на федеральные средства

Карелия получит 272 млн рублей федеральной субсидии на развитие культуры.
15 октября, 08:20 Благоустройство
Оригинальные коллекции карельских дизайнеров представят на показе в Петрозаводске

Петрозаводчан приглашают посетить показ авторских коллекций одежды и аксессуаров.
15 октября, 08:00 Культура
В Карелии составляют портрет молодежи республики

Петрозаводский государственный университет просит молодых жителей республики от 16 до 35 лет принять участие в очень важном исследовании.
15 октября, 07:40 Общество
Шеф-повар из Петрозаводска занял три призовых места в международном конкурсе

Владимир Тероев достойно представил Карелию в Чемпионате открытой кухни среди шеф-поваров в Дюрсо.
15 октября, 07:20 Общество
В Петрозаводске запретят остановку около троллейбусного депо

С 15 октября запрещена стоянка и остановка транспорта на участке Московской улицы от проезда Суворова до Октябрьского проспекта.
15 октября, 07:00 Дорожная хроника
В Петрозаводске завершено строительство торгового центра «Сампо»

Госкомитет по жилищному надзору выдал итоговое заключение новому ТРЦ Петрозаводска от компании «КСМ».
15 октября, 06:40 Экономика
Названа дата продаж «Нивы Трэвел» с новым двигателем

Долгожданную «Ниву» с современным мотором начнут продавать уже в этом году.
15 октября, 00:10 Экономика
Тревоги, депрессия, усталость: в Минздраве Карелии рассказали, когда стоит обращаться к психологу

Во всемирный день психического здоровья медики развеяли мифы и ответили на самые важные вопросы на щепетильную тему.

