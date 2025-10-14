На Солнце произошла вторая по мощности вспышка за четыре месяца.
Жительница Кемского района похитила более 4 тысяч рублей с банковской карты знакомой, которую та доверила ей для похода в магазин.
Дмитрий Данильев опубликовал пост на своей странице с экономически просчитанным планом по преодолению демографического кризиса в Карелии.
Молодой житель Пудожского района погиб в зоне спецоперации.
Республика возглавила рейтинг регионов России с наибольшим падением цен на этот вид жилья.
Определен подрядчик для благоустройства парка на Птицефабрике в Петрозаводске.
Карелия получит 272 млн рублей федеральной субсидии на развитие культуры.
Петрозаводчан приглашают посетить показ авторских коллекций одежды и аксессуаров.
Петрозаводский государственный университет просит молодых жителей республики от 16 до 35 лет принять участие в очень важном исследовании.
Владимир Тероев достойно представил Карелию в Чемпионате открытой кухни среди шеф-поваров в Дюрсо.
С 15 октября запрещена стоянка и остановка транспорта на участке Московской улицы от проезда Суворова до Октябрьского проспекта.
Госкомитет по жилищному надзору выдал итоговое заключение новому ТРЦ Петрозаводска от компании «КСМ».
Долгожданную «Ниву» с современным мотором начнут продавать уже в этом году.
Во всемирный день психического здоровья медики развеяли мифы и ответили на самые важные вопросы на щепетильную тему.