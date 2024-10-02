Фронтовик и гвардии полковник из Петрозаводска отмечает 99-летие

День рождения отмечает петрозаводчанин Константин Степанович Панов.

О знаменательной праздничной дате, которую в воскресенье, 21 октября, отмечает участник Великой Отечественной войны Константин Степанович Панов, рассказал в соцсети глава Карелии.

«99 лет! Такие люди не только удивляют, но и мотивируют», — отметил руководитель республики.

Фронтовик, гвардии полковник, прошагавший суровыми дорогами Великой Отечественной до Берлина, рекордсмен мира по дуэльной стрельбе, Константин Степанович сохраняет неподдельный интерес к жизни.



Как отметил Артур Парфенчиков, у почетного именинника каждое утро — зарядка, обязательно — чтение, стихи — наизусть, пешие прогулки — непременно, веники для бани — только сам. Вдобавок «на ты» с интернетом и электронными гаджетами — освоил их на «ура».



Общение с близкими придаёт ветерану дополнительные позитивные эмоции. Для дочери, внучки и правнуков он — любимый отец и дед. «А для нас — достояние республики, наша гордость, наш Победитель», — добавил глава Карелии.



«Дорогой Константин Степанович, обнимаю, восхищаюсь вашим жизнелюбием и от всего сердца желаю бодрости и здоровья», — пожелал ветерану руководитель республики.