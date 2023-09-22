Фрукты с возбудителем опасной болезни завезли в Петрозаводск

Бурую монилиозную гниль выявили в партии слив, нектаринов и персиков.
Во фруктах, привезенных в Петрозаводск, выявили бурую монилиозную гниль, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Карелии.
Специалисты надзорного ведомства в начале сентября выявили в партии слив, нектаринов и персиков импортного происхождения бурую монилиозную гниль.
Наличие карантинного вредного организма в партиях фруктов подтвердили результаты лабораторных исследований.
Собственники зараженных фруктов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и обеспечении своевременного принятия мер по предотвращению выпуска в продажу продукции, зараженной карантинными объектами.
По решению собственника зараженные фрукты были изъяты из оборота.
Ранее мы также сообщали о завезенных в карельскую столицу зараженных фруктах.
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