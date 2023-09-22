Фрукты с возбудителем опасной болезни завезли в Петрозаводск

Специалисты надзорного ведомства в начале сентября выявили в партии слив, нектаринов и персиков импортного происхождения бурую монилиозную гниль.

Наличие карантинного вредного организма в партиях фруктов подтвердили результаты лабораторных исследований.

Собственники зараженных фруктов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и обеспечении своевременного принятия мер по предотвращению выпуска в продажу продукции, зараженной карантинными объектами.

По решению собственника зараженные фрукты были изъяты из оборота.

Ранее мы также сообщали о завезенных в карельскую столицу зараженных фруктах.