ФСБ рассекретила данные о финских концлагерях в Карелии

РИА Новости впервые опубликовали документы о финских концлагерях, которые существовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.

Управление ФСБ по Карелии предоставило РИА Новости документы с информацией о шести концлагерях, в которых содержались около 25 тысяч человек. Приведены фамилии тех, кто руководил лагерями, рассказывается о распорядке дня, об избиении заключенных.

Так, в документах описывается обстановка в лагере под номером два. Он был обнесен колючей проволокой, днем охранялся по периметру двумя постами, ночью солдаты патрулировали территорию.

Охрана, которая состояла исключительно из финнов, отпущенных с фронта на отдых, действительно стреляла.

"Осенью 1943 года в меня тоже стреляли. Мы выбрались за колючую проволоку на гороховое поле. Горох в итоге мы не нашли, но когда возвращались в лагерь, охрана заметила, вышел часовой и начал стрелять. Он попал в меня, ранил в бедро", — рассказывала РИА Новости одна из бывших узниц Клавдия Нюппиева. Она попала в концлагерь вместе с мамой и пятью сестрами, младшей тогда был год, старшей — 14 лет. По ее словам, рана долго гноилась, в итоге зажила без медицинской помощи. "Потому что никто нас в концлагере не лечил", — вспоминает бывшая узница.

Администрация состояла из начальника лагеря и заместителя — оба финские военные. Также был комендант по имени Валентин Микс из среды лагерников и переводчик. Были и старшие домов и квартир, которые назначались из заключенных. Они следили за порядком, ежедневно докладывали начальнику лагеря обо всех происшествиях и нарушениях внутреннего режима.

При скудном питании людей заставляли работать. Все лагерники были разбиты на бригады, которые выводили под конвоем. Регламентированного подъема не было, но все должны были быть к семи часам утра у ворот. Работа начиналась в восемь часов утра, обеденный перерыв длился 20-30 минут. Заканчивалась смена в 16 часов. После чего бригады конвоировали обратно в лагерь. После 18 часов всякое движение по территории прекращалось, за этим строго следили старшие домов и квартир.

Заключенные работали на Онежском заводе, хлебозаводе, восстанавливали электростанцию, обслуживали военную полицию и военнослужащих. Часть лагерников разбирала старые деревянные дома в Петрозаводске на дрова. При этом хорошие дома вывозились в Финляндию.

В лагере и на работе были введены телесные наказания, избивали за любой проступок: подошел близко к колючей проволоке — порка, не выполнил норму на работе — порка. "Пороли женщин и детей, провинившихся, кого ловили, кто уходил за колючую проволоку. Били розгами, дубинками, что вся спина была в кровоподтеках. По нескольку дней люди не могли встать. Были и карцеры", — говорит Нюппиева, добавляя, что порой узников забивали до смерти.

В документах приводится история мужчины по фамилии Бриткин. Он был направлен на лесоразработки, но из-за плохих условий заболел. Мужчина обратился к врачу, но тот избил его до потери сознания и направил обратно в концлагерь. Через неделю мужчина умер. Разумеется, случай такого "лечения" был не один.

Особенно жестоким обращением с лагерниками, говорится в документах, отличался комендант Микс. Приводятся показания очевидцев: пьяный Микс порой избивал людей без причин.

"Один возчик был избит резиновой плеткой до потери сознания. <…> В январе при попытке к бегству из лагеря были задержаны трое мужчин, которые избиты до смерти, после чего их в ящике вывезли из лагеря", — перечисляется в документах. Упоминается, что некоторых людей могли избить трижды за день.

Еще один случай из документов: в начале апреля мальчика восьми лет избили за то, что тот пытался пройти незаметно в город, чтобы попросить у солдат хлеба или каши. После избиения его заключили в карцер. Нюппиева также вспоминает, что люди выходили за колючую проволоку, чтобы просить подаяния у финских солдат или в поисках какой-то еды, даже травы.