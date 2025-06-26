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ФСБ рассекретила документы о деятельности советских спецслужб во время Потсдамской конференции 1945 года

Новости. Общество
12:00, 19 Июля 2025
фото: © ФСБ РФ

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В предоставленных документах отражены мероприятия, реализованные органами безопасности, которые позволили успешно провести Потсдамскую конференцию руководителей трех держав-победительниц.

Третья и, как оказалось, заключительная встреча лидеров Великобритании, СССР и США в годы Второй мировой войны проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года на территории восточной части Германии, в освобожденном войсками Красной Армии пригороде Берлина Потсдаме.

В историю это событие вошло как Берлинская (Потсдамская) конференция лидеров стран Антигитлеровской коалиции.

В докладной записке НКВД СССР в Госкомитет Обороны (ГКО) СССР об окончании подготовительных мероприятий по приему, размещению и охране предстоящей конференции трех держав в Потсдаме (не позднее 30 июня 1945 г.) сообщалось:

«Местом размещения конференции избрано урочище Бабельсберг, расположенное в 4-х км восточнее г. Потсдама в районе озера Грибниц Зее и канала Тельтов [...]

Ввиду отсутствия в указанных зданиях помещений, пригодных для проведения заседаний конференции, подготовлен бывший дворец германского кронпринца, расположенный в Потсдаме, на расстоянии 4-х клм. от района размещения советской делегации.

Дворец представляет из себя двухэтажное старинное здание, соответственно оборудованное, площадью до 2000 кв. метров; площадь зала заседаний равна 160 кв. метров; имеющийся при дворце пищевой блок и столовая позволяют провести приемы»

Подготовка этой встречи велась обстоятельно и четко. Многие служебные и протокольные вопросы решались при их согласовании с представителями Великобритании и США.

Основная нагрузка по проведению подготовительных мероприятий легла на плечи советских спецслужб. В обеспечении безопасности и охраны конференции принимали сотрудники подразделений 6-го Управления НКГБ СССР, военной контрразведки «Смерш» НКО СССР, разведки и других служб НКГБ и НКВД СССР.

В том же документе НКВД СССР сообщал об организации охраны делегаций союзных держав:

«Личная охрана главы советской делегации будет осуществляться оперативным составом 6 Управления НКГБ СССР, а для охраны района размещения советской делегации организовано охрана в 3 кольца, численностью 2.041 чел. войск НКВД.

Охрана бывшего замка германского кронпринца осуществляется оперативным составом НКВД—НКГБ СССР общей численностью 150 чел. и войсками НКВД численностью 1.000 чел.

Начальником охраны главы советской делегации назначен тов. Власик.

Личная охрана американской и английской делегации обеспечивается силами союзников, а внешняя охрана войсками НКВД СССР».

В районах, прилегающих к месту конференции, были проведены масштабные работы по разведке и разминированию спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга.

С 13 по 29 июня 1945 года личный состав 8-го Гвардейского специального минирования Краснознаменного батальона с приданной ротой 2-го Гвардейского минно-инженерного батальона и отдельной ротой собак-миноискателей была произведена проверка спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга.

В Отчете от 29 июня 1945 года докладывалось, что всего обнаружено и уничтожено 888 фаустпатронов, 1484 артиллерийских снарядов, 61 кг взрывчатых веществ, 726 минометных и 102 противотанковых мины, 20 авиабомб и проч. В результате проведенных мероприятий по разведке и разминированию осмотрено 8,8 кв. км территории и трасс протяженностью 41,8 км.

Окончательные результаты разведки и разминирования объектов и маршрутов движения руководителей и членов делегаций сформулированы в Акте 8-го гвардейского спецминирования Краснознаменного батальона гвардии полковника Ю.И. Пергамента от 13 июля 1945 года.

В Акте отмечалось, что разведка и разминирование трассы № 1 производилась дважды. Во время первичной разведки и разминирования на трассе № 1 было обнаружено и уничтожено 482 артиллерийских снарядов, 298 ручных гранат, 28 противотанковых мин, 425 фаустпатронов и большое количество других взрывоопасных предметов. Аналогичные акты тем же числом были доложены по результатам проверки трасс № 2–4.

В результате повторного осмотра было обнаружено четыре артиллерийских снаряда, три фаустпатрона, одна противотанковая мина, две минометных мины и более десятков единиц стрелкового оружия.

В докладной записке НКВД СССР в ГКО подробно рассказано о мерах по обеспечению безопасности советской делегации из Москвы в Берлин:

«Общая протяженность маршрута составляет 1.923 километра, из них: по территории СССР — 1.095 клм. по территории Польши — 594 клм. и по территории Германии — 234 клм.

Для обеспечения безопасности как в пути следования специального поезда, так и на станциях, направлено на места 1.515 чел. оперативного состава НКВД—НКГБ и 17.140 чел. войск НКВД, которые будут своевременно расставлены плотностью: на территории СССР — 6 человек, на территории Польши — 10 человек и территории Германии — 15 человек на каждый километр пути.

Кроме того, по пути следования специального поезда будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД, в том числе 2 бронепоезда на территории СССР, 2 — на территории Польши и 4 — на территории Германии».

Проведенные предупредительные мероприятия советскими органами государственной безопасности совместно со спецслужбами союзников позволили успешно провести конференцию лидеров держав-победительниц в Берлине.

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