ФСБ задержала помощника Колокольцева, бывшего главу МВД Петербурга

Помощник главы МВД Сергей Умнов, подозреваемый в превышении полномочий, и доставлен в изолятор временного содержания на Петровке.

Он не признает свою вину. По делу также проходят высокопоставленные сотрудники петербургской полиции, пишет РБК.

Помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя не признаю», — передали наблюдатели слова задержанного.

Умнов с марта 2012 по февраль 2019 года руководил управлением МВД по Санкт-Петербургу. Затем его назначили помощником главы МВД России Владимира Колькольцева.

По данным «Коммерсанта», накануне у Умнова дома и в рабочем кабинете прошли обыски, следственные действия связаны с расследованием дела по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), возбужденного в июле 2020 года. В МВД это подтвердили, уточнив, что следственные действия провели сотрудники главного управления собственной безопасности ведомства и ФСБ.

Как сообщили в полиции, с 2016 по 2020 год должностные лица из числа руководящего состава петербургского главка МВД злоупотребляли должностными полномочиями — приобретали имущество на средства Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.