ФСБ задержала в Петрозаводске производителя синтетических наркотиков

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Карелии, который, организовал в Петрозаводске серийное производство наркотического средства, сообщили в управлении ФСБ России по Карелии.
По данным ведомства, подозреваемый производил синтетические наркотики для продажи через интернет.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъят мефедрон, лабораторное оборудование, предназначенное для его производства, а также химические вещества и прекурсоры.
Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.
В настоящее время органами безопасности проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств совершения данного преступления.
Ранее сообщалось, в Карелии будет направлено в суд дело банды наркоторговцев.
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