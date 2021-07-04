ФСБ задержала в Петрозаводске производителя синтетических наркотиков

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Карелии, который, организовал в Петрозаводске серийное производство наркотического средства, сообщили в управлении ФСБ России по Карелии.

По данным ведомства, подозреваемый производил синтетические наркотики для продажи через интернет.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъят мефедрон, лабораторное оборудование, предназначенное для его производства, а также химические вещества и прекурсоры.

Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время органами безопасности проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств совершения данного преступления.

Ранее сообщалось, в Карелии будет направлено в суд дело банды наркоторговцев.