ФСИН планирует обучать иностранных специалистов в своих вузах

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разрабатывает программу по обучению сотрудников пенитенциарных систем из других стран в своих образовательных учреждениях.
Согласно проекту документа, иностранные граждане смогут проходить в вузах и академиях ФСИН обучение по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, а также получать дополнительное профессиональное образование, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект ведомственного приказа, регулирующий научную и образовательную деятельность в системе ФСИН.
Официальной целью инициативы заявлен обмен передовым опытом и повышение профессионального уровня зарубежных специалистов. При этом участие иностранных специалистов не повлияет на дефицит кадров в России, так как академиям придется перераспределять ресурсы и время на обучение этих слушателей.
Как отмечает Алексей Мельников, секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, обучение иностранных слушателей, скорее всего, будет организовано на платной основе. Это может стать для ФСИН дополнительным источником внебюджетного финансирования.
Точные сроки запуска программы и потенциальные страны-партнеры пока не уточняются.
