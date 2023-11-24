Фукус и ламинарию переработают в детское питание

В Карелии создадут предприятие по добыче и переработке бурых морских водорослей.

В Карелии создадут предприятие по добыче и переработке бурых морских водорослей, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития республики. Как рассказали в источнике, реализует инвестиционный проект ООО «Морские биотехнологии», дочерняя компания научно-производственного объединения «Биомедицинские Инновационные Технологии» из Тверской области.

Предприятие специализируется на производстве диетического, лечебного, профилактического, спортивного и детского питания, биологически активных добавок, напитков и косметических средств на основе морских бурых водорослей.

Промысловая база нового производственного комплекса располагается в Беломорском районе. Здесь в экологически чистых районах Белого моря добывают фукус и ламинарию. Объем добычи составляет 220 тонн в год.

В источнике добавили, что завод по производству пищевых добавок из водорослей будет создан на территории Кондопожского района.

Создание производственного комплекса при поддержке Корпорации развития Карелии планируется завершить к 2025 году, рассказали в республиканском Минэке.